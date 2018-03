Cathay Pacific et Air Astana nouent des liens

Cathay Pacific et Air Astana ont noué un accord de partages de code qui entrera en vigueur le 15 mars 2018. La compagnie hongkongaise va poser ses codes CX sur les vols directs Hong Kong – Almaty, les services entre Almaty et Astana ainsi que la liaison Bangkok – Hong Kong de sa partenaire kazakhe.



De son côté, Air Astana posera ses codes KC sur les vols de Cathay Pacific entre Hong Kong et Sydney, Melbourne, Perth et Singapour.