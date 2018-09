Cathay Pacific et Qantas partagent leurs codes entre l’Australie et l’Asie

Cathay Pacific et Qantas ont étendu leur codeshare. Il permettra à la compagnie hongkongaise de placer à partir du 28 octobre 2018 son code sur 13 liaisons du réseau domestique de sa consœur australienne. En retour, Qantas ajoutera son code aux vols Cathay Pacific et Cathay Dragon en Asie, de Hong Kong vers 10 villes en Inde, au Myanmar, au Sri Lanka et au Vietnam, ainsi qu’aux vols Cathay Pacific de Hong Kong vers Perth et Cairns.



Par ailleurs, les clients des deux compagnies aériennes auront également la possibilité de gagner davantage de points grâce à leurs programmes de fidélité respectifs. Les membres du Marco Polo Club gagneront un plus grand nombre de points lorsqu’ils voyageront sur un vol codé Cathay Pacific. De même, les membres de Qantas Frequent Flyer pourront gagner plus de points Qantas lors de voyages sur les vols codés Qantas.



Vols en partage de codes entre Cathay Pacific et Qantas

Qantas en partage de codes sur les routes Cathay Pacific / Cathay Dragon

Entre Hong Kong et l’Asie

- Hong Kong - Bangalore, Inde

- Hong Kong - Mumbai, Inde

- Hong Kong - Calcutta, Inde

- Hong Kong - Delhi, Inde

- Hong Kong - Chennai, Inde

- Hong Kong - Colombo, Sri Lanka

- Hong Kong - Danang, Vietnam

- Hong Kong - Ho Chi Minh City, Vietnam

- Hong Kong - Hanoi, Vietnam

- Hong Kong - Yangon, Myanmar



Entre Hong Kong et l’Australie

- Hong Kong - Cairns

- Hong Kong - Perth



Cathay Pacific en partage de codes sur les liaisons domestiques de Qantas

- Adelaide - Melbourne

- Adelaide - Sydney

- Alice Springs - Sydney

- Brisbane - Cairns

- Brisbane - Melbourne

- Brisbane - Sydney

- Brisbane - Townsville

- Canberra - Melbourne

- Cairns - Melbourne

- Cairns - Sydney

- Darwin - Perth

- Hobart - Melbourne

- Melbourne - Sydney