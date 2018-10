Cathay Pacific ferme son salon de Hong Kong

Le salon de Cathay à Hong Kong est plutôt très fréquenté par les passagers de première classe et de classe affaires, les membres du Marco Polo Club Gold et Diamond, et les membres d'oneworld Emerald comme les détenteurs de la carte Qantas Platinum, qui arrivent sur les vols du matin de Cathay. Le vol de nuit CX138 en provenance de Sydney, en particulier, atterrit souvent bien avant son créneau horaire de 5 heures du matin lorsque même le train Airport Express vers la ville n'a pas commencé à circuler.



Pour l'heure, Cathay n'a pas trouvé d'autre alternative qu'un accord avec l'enseigne Pure Fitness où " les membres Diamond et Gold se verront offrir un accès gratuit à Pure Yoga ou Pure Fitness à Hong Kong jusqu'à 12 fois par année ". A noter que les voyageurs d'affaires dotés d'un abonnement Priority Pass ou d'une Amex Platinium pourront accéder au salon Plaza Premium Arrivals, situé directement en face du salon d'arrivée de Cathay Pacific.