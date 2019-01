Cathay Pacific ouvre un espace dédié au yoga et à la méditation à Hong Kong

Ce nouvel espace de 200m2 dédié au yoga et à la méditation, a été développé en partenariat avec la société The Pure Group, qui exploite plusieurs studios de yoga à Hong Kong. Les clients peuvent peuvent se rendre dans 2 zones distinctes : le sanctuaire du corps et le sanctuaire de l'esprit.



Pour Gary Wise, directeur marketing régional de The Pure Group : «Peu importe la rapidité du voyage, quelques minutes de calme peuvent faire toute la différence». Cet espace est ouvert à tous les clients de la classe affaires de Cathay Pacific et du salon The Pier.