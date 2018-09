Cathay Pacific récompense les voyageurs d’affaires

Le programme Business Plus de Cathay Pacific est pensé pour répondre aux besoins spécifiques des PME. En voyageant avec Cathay Pacific et Cathay Dragon, les entreprises gagnent et accumulent des points et profitent de surclassements, d'adhésion gratuite au Marco Polo Club, d’accès aux salons ou encore de priorités des bagages.



La solution repose sur 5 paliers. Chacun permet de débloquer des bonus supplémentaires.



Par ailleurs, la plate-forme, accessible 24/24h, offre également un suivi des dépenses et des conseils de voyage en temps réel.



Le Travel Manager responsable du compte Business Plus sera le seul habilité à gérer les dossiers de réservations des collaborateurs, les points bonus ou encore les autres fonctions administratives.