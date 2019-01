Cathay Pacific rejoint Worldwide by easyjet

Ce service permet aux passagers d'utiliser le site Web Easyjet pour réserver des correspondances à partir de ses lignes européennes vers des vols long-courriers avec les compagnies membres.



Des correspondances sont disponibles depuis 11 aéroports européens, dont Amsterdam, Barcelone, Paris CDG, Orly, Gatwick, Milan Malpensa, Berlin Tegel et Venise Marco Polo.



Les passagers en correspondance sont soumis à un temps de correspondance minimum de deux heures et demie et les vols ne sont pas réservés. Si un passager manque son vol de correspondance, il est transféré sur le prochain service disponible.



Le partenariat Cathay Pacific ne s'appliquera initialement qu'aux vols entre Gatwick et Hong Kong.