Cathay Pacific relie Bruxelles à Hong-Kong

Cathay Pacific a lancé sa liaison directe entre Brussels Airport et l’Aéroport international de Hong-Kong, le dimanche 25 mars. L'avion a été accueilli en Belgique de manière festive par une danse du lion, une tradition chinoise.



La compagnie asiatique assure 4 vols par semaine entre les deux villes les mardi, jeudi, samedi et dimanche. L'Airbus A350 atterrit vers 7 heures du matin à Brussels Airport et remet le cap sur Hong-Kong en début d’après-midi, aux environs de 13 heures.