Cathay Pacific renforce son offre vers Adelaïde, Francfort, Madrid et Tokyo

Cathay Pacific a repensé le programme de la ligne Hong Kong – Adélaïde. La compagnie ajoutera une 6eme fréquence hebdomadaire (le vendredi) à partir du 28 octobre 2018. Par ailleurs, elle va modifier les horaires des vols. Au départ d’Adélaïde, les liaisons ne partiront plus le matin mais l’après-midi et en fin de journée. Ceci offrira aux passagers un plus grand choix ainsi que de meilleures connexions vers et depuis les destinations européennes via le hub de Hong Kong.



De plus, face à la demande de la clientèle, le transporteur lancera un vol direct supplémentaire à destination de Tokyo (Narita) à compter du 28 octobre 2018. Le vol CX526 décollera de Hong Kong à 8h10 pour une arrivée au Japon à 13h10. Le vol retour CX527 s'envolera à 14h20 pour une arrivée sur son hub à 18h45.



Francfort desservie 10 fois par semaine à partir de mars

La ligne Francfort-Hong Kong est actuellement opérée quotidiennement. Trois vols hebdomadaires supplémentaires les mardi, vendredi et dimanche viendront compléter cette desserte à compter du 31 mars 2019. Ils proposeront aux voyageurs d'affaires un décollage de Hong Kong Airport à 12h30 et de la piste allemande à 20h40. Ces fréquences supplémentaires seront opérées en Airbus A350-900 équipés des cabines Affaires, Économie Premium et Économique.



La compagnie asiatique a également prévu d'ajouter des vols les lundi et mercredi sur Madrid l'été prochain afin d'offrir une liaison quotidienne de juin à octobre 2019. Ces nouveaux vols seront opérés en Airbus A350-900.