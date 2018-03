Cathay Pacific reste dans le rouge en 2017

Les changements structurels fondamentaux dans l'industrie du transport aérien continuent à créer un contexte opérationnel difficile pour nos compagnies aériennes en 2017. En réponse, nous avons pris des mesures décisives pour mettre en œuvre un plan de restructuration destiné à les rendre plus compétitives et plus agiles. Notre objectif en 2017 a été de construire des bases solides, une structure et une stratégie visant à améliorer nos revenus et mieux gérer nos coûts. Un progrès a été enregistré au cours du second semestre. Les pertes des compagnies aériennes au deuxième semestre 2017 ont été inférieures à celles enregistrées aux cours des deux semestres précédents".

"Les facteurs qui ont impacté nos résultats ont été sensiblement les mêmes qu'en 2016. La surcapacité sur les marchés du transport de passagers a entraîné une concurrence intense avec d'autres compagnies aériennes et une pression continue sur les rendements de bon nombre de nos routes clés. Les prix du carburant étaient plus élevés, mais les pertes de couverture du carburant ont diminué. Au cours de l'année, nous avons commencé à constater des résultats positifs de notre plan de restructuration et notre activité a également bénéficié d'une activité de fret robuste, d'un dollar US plus faible et de l’augmentation de la demande dans les classes avant"

"Nos priorités pour 2018 se concentrent sur la mise en application de notre plan de restructuration, modifiant notre façon de travailler pour une meilleure maîtrise des coûts, renforçant ainsi notre chiffre d’affaires lié au transport de passagers".