Cathay Pacific se renforce au départ de Paris

Dès le 30 mai prochain et jusqu’au 26 octobre 2019, la compagnie aérienne assurera deux nouvelles fréquences les mercredis et dimanches, auxquelles s’ajouteront à partir du 2 juillet deux vols supplémentaires, portant ainsi à 14 le nombre de vols hebdomadaires sur la ligne Paris-Hong Kong.



Ces vols aller et retour seront assurés par un Airbus A350–900, appareil tri-classes (Classe Affaires, Classe Economie Premium, Classe Economique).