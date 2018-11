Cathay Pacific se renforce sur Guangdong grâce à des ferries

Les passagers de Cathay Pacific vont bénéficier d’un accès renforcé à sept ports majeurs de la région de la Grande Baie (Greater Bay Area = GBA) dans la province de Guangdong (anciennement Canton) par le biais d’un accord de partage de codes avec la compagnie Chu Kong Passenger Transport (CKS).



Le partenariat, mis en place ce mercredi, permettra à la compagnie aérienne hongkongaise d'inscrire son code "CX" sur les liaisons de ferry à grande vitesse de CKS entre l'aéroport international de Hong Kong (HKIA) et les ports chinois de Humen, Lianhuashan, Nansha, Shekou, Fuyong (pour l'aéroport international de Shenzhen Bao'an), Zhongshan et Zhuhai.



Le transporteur aérien ajoute dans son communiqué "Le hub de Cathay Pacific à Hong Kong offre un accès inégalé à toute la région de la Grande Baie avec des vols directs entre Hong Kong et Guangzhou, un vaste réseau de liaisons routières et maritimes vers Macao et la province de Guangdong. Le nouvel accord de partage de codes améliore encore les connexions en offrant un parcours client plus fluide et simplifié".



Pendant la phase initiale de lancement, les passagers de Cathay Pacific en provenance et à destination de l’Australie, du Canada, de Nouvelle-Zélande, de Singapour et des États-Unis peuvent réserver des voyages vers ces ports via le site internet de la compagnie aérienne. Les clients basés en Chine continentale peuvent réserver via les agences de voyages sélectionnées. L'éligibilité des réservations sera étendue à d'autres marchés internationaux au cours des prochains mois.



Les voyageurs profitant de ce nouveau service, depuis le SkyPier à HKIA, bénéficieront de l’enregistrement de leurs bagages de bout en bout ainsi que d’un choix d’horaires de traversées, assurant ainsi une connexion rapide et simplifiée.