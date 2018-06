Cathay Pacific, une low cost long courrier ? Pourquoi pas

Selon la presse locale, Cathay Pacific a parfaitement compris le besoin de prendre le tournant du low cost long-courrier. Malgré sa filiale Cathay Dragon, présente sur le régional, le groupe veut imaginer un nouveau modèle d'affaires autour de ce type de compagnies à bas prix. Pour Rupert Hogg, " Il y a des enseignements à tirer de ce qui se fait aujourd'hui en Asie dans le transport aérien que ce soit en matière de services, de prix et de destinations ". Et d'ajouter : " Nous pensons, qu'il y a des pistes à creuser dans l'univers du low cost long-courrier ". Mais pour les experts, c'est le marché et les attentes de la clientèle qui décideront de l'avenir du projet.



Pour le patron de la compagnie, l'autre point complexe à gérer avec une nouvelle compagnie, c'est le manque de place à l'aéroport de Hong Kong qui obligerait à une redistribution de certains créneaux en fonction des destinations desservies. Seule solution dans ce cas, attendre 2025, date à laquelle la capacité de l'aéroport sera accrue. De quoi laisser du temps à la réflexion !