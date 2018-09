Cathay Pacific va booster son offre au Japon

Cathay Dragon, la filiale régionale de Cathay Pacific, va relier cet hiver Hong Kong à Tokushima, porte d'entrée vers l’île japonaise de Shikoku. La ligne saisonnière bihebdomadaire sera assurée tous les mercredi et samedi du 19 décembre 2018 au 30 mars 2019 par un Airbus A320.



Les deux compagnies desservent actuellement six destinations au Japon. Il est également possible de réserver des billets "open-jaw" sur le site internet de Cathay Pacific, ce qui signifie que les clients pourront atterrir à Tokushima et repartir d’une autre destination japonaise, ou inversement.