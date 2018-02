Cathay Pacific va desservir Macao... en ferry

Cathay Pacific posera son code CX sur les services assurés par les ferrys Cotai Water Jet entre Hong Kong International Airport et Taipa Ferry Terminal à partir du 26 février 2018. Le transfert des bagages est assuré par la compagnie aérienne. Les passagers n'auront ainsi pas besoin de les récupérer avant leur arrivée à destination.



Dans un premier temps, seuls les clients de Cathay Pacific venant d'Australie, du Canada, de Nouvelle-Zélande, de Singapour et des USA pourront profiter de ce service via les sites web locaux de la compagnie. Mais le codeshare sera étendu à d'autres marchés internationaux par la suite.



Cotai Water Jet propose 6 dessertes quotidiennes au départ du SkyPier de l'aéroport de Hong Kong.