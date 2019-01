Cathay Pacific vend par erreur des billets de première au tarif éco

Dans la nuit du Nouvel An, Cathay Pacific a mis en vente sur son site internet des billets de première classe et de classe affaire, pour des vols reliant le Vietnam et l’Amérique du Nord, à 670 dollars l’aller-retour, d’une valeur de 16 000 dollars en première classe et de 4 000 à 6 000 dollars en classe affaires.