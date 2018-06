Cathay Pacific vise le très long courrier avec son premier A350 nouvelle génération

Les 8 prochains A350-1000 seront livrés cette année, les autres intégreront la flotte d'ici 2021. Après les premiers vols régionaux, puis le premier vol commercial vers Taipei le 1er juillet prochain, ce tout nouvel appareil desservira Washington D.C, nouvelle destination de Cathay Pacific, à partir du 15 septembre 2018. Avec une distance de 13 121 kilomètres, le vol Hong Kong-Washington D.C. deviendra le plus long de la compagnie. Cet avion technologiquement avancé desservira également Madrid, Tel Aviv, Amsterdam, Manchester et Zurich dès l'hiver prochain.



Cathay-Pacific avait déjà fait le choix de l'A350-900 qui lui a permis d'étendre son réseau long-courrier à un rythme sans précédent, notamment versBarcelone, Bruxelles, Christchurch, Copenhague, Londres Gatwick, Tel Aviv et, plus récemment, Dublin. Une nouvelle ligne vers Cape Town, opérée en A350-900, sera lancée en novembre prochain.



Le plus grand modèle de la famille des A350, l’A350-1000, transportera un total de 334 passagers en Classe Affaires, Classe Économie Premium et Classe Économique, soit 54 passagers de plus que les A350-900 de la compagnie aérienne. Doté d'un tout nouveau siège en Classe Économique avec une télévision personnelle plus grande et en plus haute définition, d'un système de divertissement évolué et d'un éclairage d'ambiance LED, les cabines de l'avion sont également 50% plus silencieuses. De plus, la connectivité Wi-Fi est améliorée, permettant aux passagers de rester connectés tout au long du vol.