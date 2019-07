Catherine Guillouard reconduite à la tête de la RATP

Catherine Guillouard vient d’être confirmée au poste de Présidente-Directrice Générale de la RATP, par décret du Conseil des Ministres. Une décision qui s’accorde avec la demande du Conseil d’Administration de la RATP, effectuée mardi à l’issue d’une séance extraordinaire. Arrivée à ce poste en août 2017 à la suite d’Élisabeth Borne, alors devenue Ministre des Transports, Catherine Guillouard va débuter un nouveau mandat de 5 ans. La dirigeante a fait part de son "honneur" et a rappelé ses ambitions pour son nouveau mandat, à savoir réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre du groupe d’ici 2025, continuer à investir pour un "réseau de transport plus performant" et préparer l’ouverture à la concurrence des bus parisiens, qui doit intervenir dès 2024.