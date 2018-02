Ce week-end, prenez le volant au salon

Des rétrospectives anniversaires des plus grandes marques et modèles, avec des constructeurs comme Honda, Citroën, Peugeot, Renault ou encore Porsche.

La célébration des 120 ans de Renault, avec une rétrospective unique de la marque au losange.

L’hommage à Paul Berliet pour le centenaire de sa naissance. Une occasion unique de découvrir le Centaure, précurseur des routiers haut de gamme du 21ème siècle

Le National Motor Museum of Beaulieu fait découvrir aux visiteurs du salon la richesse de l’industrie automobile anglaise à travers quatre modèles emblématiques dont la Bentley 4,5 litres Supercharged de 1930, cinq fois victorieuse aux 24H du Mans

Cette année, ce sont 68.000 m2 d’exposition, près de 600 exposants réunis et plus de 600 automobiles anciennes qui sont exposés dans les 3 pavillons du Parc des Expositions (Porte de Versailles à Paris). Rétromobile est l’occasion de découvrir ou redécouvrir ces véhicules rares. Cet événement est le lieu de rendez-vous des constructeurs, clubs et associations, marchands de véhicules ou de pièces détachées mais surtout celui des passionnés d’automobile.Nouveauté sur le salon cette année, un espace de vente dédié aux voitures dites «populaires» dont la valeur ne dépasse pas 25 000€ TTC et dont l’âge est supérieur à 30 ans.Parmi les animation proposées, entre autres :A noter à l’extérieur des démonstrations avec le Musée des Blindés de Saumur, le Club des Teuf-Teuf et National Motor MuseumDates : jusqu'au dimanche 11 février 2017Lieu : Porte de Versailles - Pavillons 1, 2, 3Horaires : mercredi, vendredi de 10h à 22h, jeudi, samedi, dimanche de 10h à 19hTarifs : 18 € en prévente sur le site internet, 20 € sur le salon, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.