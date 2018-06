Cet été, vivez un autotour familial au Costa Rica

Au cours de ce voyage, vous aurez l’occasion de voir vos enfants jouer à Indiana Jones, de les voir surplomber la canopée de la forêt tropicale du Costa Rica, les voir s’émerveiller devant les singes, les paresseux et autres toucans qui les entoureront pendant les petites balades dans les parcs nationaux

C'est pour l'avoir réalisé avec leurs enfants que les dirigeants de Morpho Evasions ont décidé d'ouvrir le Costa Rica aux familles pour le découvrir différemment et en toute sécurité. L'idée de base, pour qui a voyagé avec des enfants : pas plus de 3h30 entre les étapes les plus lointaines.", précisent les organisateurs. Les lodges ont été sélectionnés pour leurs équipements adaptés aux familles.Les activités sont également pensées « enfants ». Ils pourront ainsi observer la faune depuis un bateau sur les canaux de Tortuguero, goûter au chocolat chaud fait par les indigènes, marcher aux pieds d’un volcan sur une coulée de lave, parcourir la canopée en tout sécurité au moyen de superbes ponts suspendus et enfin se baigner sur l’une des plus belles plages du monde à Manuel Antonio.Ce voyage famille inclut un roadbook pour les mini aventuriers qui partiront à la recherche du pirate Pata de Palo au Costa Rica.A partir de 1499 € les 13 jours.