Chalair ouvre Bergerac-Lyon et Bergerac-Nice

Les deux lignes en direction de Lyon et Nice seront exploitées par la compagnie aérienne Chalair aviation. Ce transporteur affilié à Air France et basé à Caen, est spécialisé dans les vols intérieurs.



Ces deux routes, Bergerac-Lyon et Bergerac-Nice, entreront en fonction à partir du 27 juin, jusqu'au 16 septembre. Il faudra compter 1h25 pour Bergerac-Nice pour un tarif promotionnel à partir de 62 euros. Pour Bergerac-Lyon, la durée de vol sera de 1h10 pour un tarif à partir de 58 euros.



Il y aura deux vols par semaine : les mardi et jeudi pour Lyon et lundi et vendredi pour Nice.



Les réservations sont possibles partout y compris auprès d'Air France (il est donc possible de cumuler des miles pour les abonnés à la carte Flying blue d'Air France).