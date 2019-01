Chalair renforce son offre entre Montpellier et Bordeaux

Chalair qui fêtera les 3 ans de sa liaison Montpellier – Bordeaux le 25 janvier prochain, vient d'augmenter la fréquence de la ligne. Elle assure jusqu'à 3 vols quotidiens au lieu de 2 depuis le 7 janvier 2019.



La compagnie propose ainsi un décollage de Montpellier à 9h30 du lundi au jeudi, à 12h35 tous les lundi, mardi, mercredi et vendredi ainsi qu'un départ à 18h25 du lundi au vendredi.



L'avion de Chalair s'envole de Bordeaux à 7h55 du lundi au jeudi, à 11h00 les lundi, mardi, mercredi et vendredi et à 16h50 du lundi au vendredi.



Autre nouveauté, les passagers voyageant en plein tarif, tarif abonnés et détenteurs de la carte Flying Blue Elite Plus d’Air France, bénéficient de l’accès au salon Promeo et du coupe-fil Premium de l'Aéroport Montpellier Méditerranée.