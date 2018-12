Chalair va voler entre Orly et Agen

Chalair débutera la liaison entre Agen et Paris Orly le 7 janvier 2019. Elle proposera aux voyageurs d'affaires deux vols par jour du lundi au vendredi et une fréquence le dimanche.



Ainsi, son ATR 42-500 décollera de l'aéroport du Lot et Garonne à 6h40 du lundi au vendredi et se posera sur la piste parisienne à 8h15. Le vol retour quittera la capitale à 8h45 pour une arrivée en Nouvelle-Aquitaine à 10h15.



La seconde fréquence proposera un décollage d'Agen à 18h00 et d'Orly à 20h05 du lundi au vendredi ainsi que le dimanche.



Le transporteur a mis en place 3 gammes de prix :

• Flexibles : des tarifs entièrement modifiables et remboursables

Plein tarif aller/retour à partir de : 450€ TTC Aller- Retour

Tarif Abonné = 210€ TTC Aller Simple (Le tarif abonné est accessible sans aucun supplément à tous les abonnés Air France).



• Semi-Flexibles : des tarifs modifiables et non remboursables

Les billets sont réservables jusqu’à la veille ou 2 jours du départ.

A partir de 300€ TTC Aller-Retour



• Loisirs : des tarifs non modifiables et non remboursables modulables en fonction de la date de départ, de J – 90 à J – 7

Et, un tarif promotionnel à partir de 58€ TTC Aller simple



Toutes ces offres incluent une franchise bagage gratuite de 15 kg en soute.



Outre plusieurs accords de coopération avec le Groupe Air France, la compagnie régionale est aussi partenaire du programme de fidélisation Flying Blue d'Air France KLM. Ainsi, le cumul de miles est possible sur l'ensemble de ses vols.