Changement de gouvernance au sein d'Air Caraïbes

Afin de simplifier les processus de décision, Patrick Malval va quitter ses fonctions de président du directoire.



La compagnie aérienne souhaite en effet, "favoriser un management issu des équipes internes historiques - profondément attachées à l’entreprise, formées et rompues aux méthodes qui ont fait le succès de la compagnie."



Ainsi Olivier Besnard, occupant aujourd’hui les fonctions de DG du réseau régional, prend la tête de la Direction Générale et continuera à assumer la fonction de Dirigeant Responsable. A ses côtés, sont nommés deux Directeurs Généraux-délégués : Edmond Richard (actuel Directeur Commercial) et Yoann Paulin (actuel Directeur e-Commerce). Concernant la branche Air Caraïbes Atlantique, les actionnaires désignent l’actuel DG adjoint membre de la compagnie depuis 15 ans, Mathieu Munos.