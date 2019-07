Charles Guyonnaud nommé Directeur du Hyatt Regency Chantilly

Titulaire d’un MBA en Hospitality Management, il intègre différents groupes en tant que Revenue Manager puis rejoint le Hyatt Regency Paris Etoile où il devient Directeur des opérations puis Hotel manager. En 2018, Charles Guyonnaud rejoint Chantilly pour la fin des travaux et l’ouverture de l’hôtel.



L'établissement propose une offre MICE, avec une offre banquet all-inclusive et des activités de teambuilding, mais aussi deux restaurants ayant chacun leur univers, un punch & cocktail bar, un Spa et centre de bien-être.