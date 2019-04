Charlotte Dumesnil (Vueling) : "Nous souhaitons devenir une compagnie aérienne digitale et innovante"

Créée en 2004, Vueling a transporté 33 millions de passagers en 2018 et compte 118 avions dans sa flotte en 2019. « La France est un de nos marchés prioritaires derrière l’Italie et l’Espagne » , déclare Charlotte Dumesnil, nouvelle Directrice Générale Vueling France. « Sur l’axe entre la France et l’Espagne nous sommes sur une part de marché à hauteur de 30% » , ajoute-t-elle.



En 2019, la compagnie annonce renforcer sa ligne au départ et vers Porto (Portugal) et Alicante (Espagne) : « Nous poursuivons notre développement à Paris avec ces deux nouvelles liaisons au départ de CDG. Les voyageurs peuvent s’envoler 3 fois par semaine vers Porto depuis le 1er avril et 4 fois par semaine vers Alicante » , explique Charlotte Dumesnil. Ces nouvelles liaisons s’ajoutent à celles déjà effectuées au départ d’Orly.



En parallèle, Vueling mise sur l’expérience client en proposant 4 tarifs : Basic, Optima, Family et Timeflex, destiné à la clientèle Affaires. Si la clientèle Corporate ne représente pas la majorité des passagers, elle n’en reste pas moins importante. « Nous avons créé un programme fidélité qui permet à nos clients réguliers de cumuler des points et de pouvoir effectuer des achats » , déclare Charlotte Dumesnil. « Nous avons entamé un vrai travail de refonte au sein de notre compagnie depuis 2017 et l’expérience client, ainsi que le digital sont au cœur de cette nouvelle stratégie » , ajoute-t-elle. L’objectif : améliorer l’expérience voyageur et l’activité aérienne grâce au digital, notamment sur l’aspect opérationnel. « Nous souhaitons devenir une compagnie aérienne digitale et innovante » , conclut Charlotte Dumesnil.