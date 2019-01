Chauffeur Privé Business intègre la solution SAP Concur

Une expérience fluidifiée et dématérialisée en matière de gestion de notes de frais, c'est ce que promettent Chauffeur Privé et SAP Concur aux voyageurs d'affaires.



Lorsque le compte client Chauffeur Privé Business est connecté à SAP Concur, les factures des courses peuvent désormais être automatiquement envoyées au spécialiste de la gestion de notes de frais, pour que le collaborateur en déplacement puisse se faire rembourser par son employeur.



Pour Dimitri Tsygalnitzky, VP of Chauffeur Privé Business Solutions : "L’intégration de Chauffeur Privé Business Solutions dans SAP Concur, présente un intérêt double : simplifier les déplacements professionnels et offrir à l’entreprise une plus grande transparence des dépenses. La dématérialisation et la synchronisation en temps réel offrent aujourd’hui la garantie d’une gestion optimisée des déplacements professionnels. »