Chevin lance une appli de gestion de flotte personnalisable

La nouvelle application de Chevin, FleetWave Forms, permet à ses gestionnaires de flotte d’élaborer des formulaires de collecte sur mesure. L’application peut ainsi servir à remplacer n’importe quelle procédure manuelle ou formulaire papier de collecte de données. Accessible même hors connexion, elle charge automatiquement les données dans FleetWave dès qu’une connexion Internet est disponible.



Conçu avec une ergonomie de type glisser-déposer pour une utilisation simplifiée, le nouveau logiciel de création de formulaires de Chevin permet aux responsables de concevoir des tâches de collecte de données sur mesure à partir d’un éventail d’options : menus déroulants ; saisie de texte libre ; sélection de la date/de l’heure ; prise en compte des décimales ; géolocalisation ; capture de signatures ; établissement de codes-barres, etc.



L’accès à chaque formulaire est configurable par son créateur à l’aide d’une série de filtres : nom du chauffeur, type de véhicule, poste occupé, service, etc. Les collaborateurs se connectent ensuite pour accéder à leurs formulaires, collecter des données et les transférer vers FleetWave à l’aide d’un SmartPhone sous iOS ou Android.



Avec le nouveau logiciel de création de formulaires de Chevin, les utilisateurs sont entièrement libres de choisir ce qu’ils souhaitent capturer et sous quel format, sans restriction.



Le communiqué ajoute "L’originalité de Forms, dont le contenu excède les fonctionnalités de gestion de flotte standard que l’on peut attendre des autres outils similaires, réside dans sa capacité à remplir une fonction autrement plus vaste. Ainsi, les utilisateurs peuvent partager et recevoir des informations essentielles – contrôle des véhicules ; feuilles de travail pour techniciens itinérants ; suivi d’itinéraires pour chauffeurs ; frais professionnels ; constats d’accidents ; évaluation de la sécurité et des risques ; transactions commerciales ; justificatifs de livraison et bien plus encore" .



Toutefois des formulaires de gestion de flotte standard, prêts à l’emploi, ont été préconfigurés pour les utilisateurs qui n’ont pas le temps d’élaborer leurs propres formulaires de A et Z.



Une série de mises à niveau est déjà prévue pour FleetWave Forms, et les futures versions incluront un certain nombre de nouveautés, dont un outil qui permettra de joindre les formulaires à des ordres de travail pour envoi aux techniciens ; de nouveaux types de captures de données ; des fonctionnalités de recherche permettant à l’utilisateur d’explorer la base de données de FleetWave ; et une interface graphique améliorée.