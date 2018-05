Chez Air France, les syndicats ne veulent pas attendre… Les clients non plus !

Son signataire, Yvan est un petit patron d’agence en périphérie bordelaise qui nous précise au téléphone que la situation chez lui " bascule lentement mais sûrement " vers de nouvelles habitudes de consommation. " Pour le long courrier, au départ de l’Aquitaine, nous avons dans tous les cas une escale à prévoir que ce soit à Paris, Londres ou Francfort. Avant, personne ne remettait en cause Paris mais depuis deux ans, les choses bougent. Pour ma clientèle business les salons anglais ou allemands valent ceux d’Air France à Paris. C’est une vraie lame de fond que je constate et je me rends compte qu’elle s’installe durablement ".



Des commentaires qui complètent ceux relevés lors de la démission de Jean-Marc Janaillac. Désormais, il n'y a plus de regard affectif sur Air France mais plus que jamais un vrai besoin d’efficacité. La hausse annoncée des prix du pétrole et la concurrence féroce du transport aérien européen devraient amplifier ces changements d’habitudes. Qui en sortira gagnant ? Là est toute la question.