Chicago: Plus de 100 voitures en auto-partage ont été volées

Car2go précise que cette affaire n'est pas liée à un piratage informatique, le mot semble tabou, mais à une fraude.



La police a bien fait référence à l’usage d’une application mobile afin de déverrouiller les véhicules. Alors, fraude ou piratage ? Peut-être un piratage qui permet de frauder.



On le sait, les entreprises ont du mal à reconnaître la vulnérabilité de leurs systèmes. il faut dire que la fraude c' est un peu moins anxiogène que le piratage.



Mais, concrètement, cela n’explique toujours pas comment ont fait les voleurs. D'autant plus que les voitures intègrent toutes des balises GPS ce qui a permis d’en retrouver certaines.



Car2Go ne veut pas prendre de risque et a donc mis son service en pause. Cela devrait notamment permettre de vérifier l’application sous toutes les coutures.



Parmi les véhicules dérobés, pourraient se trouver des Smart For Two mais aussi des Mercedes CLA et GLA. À l’heure actuelle, 12 personnes sont incarcérées car elles sont soupçonnées d’être impliquées dans cette affaire. Mais pas moins de 16 ont déjà été entendues depuis le début de l’enquête.