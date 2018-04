Chicago accueille le nouvel hôtel Zachary

Situé directement en face de l'emblématique Wrigley Field, inspiré par l'architecte de renommée mondiale Wrigley Field et Chicagoan, l’établissement se veut le mariage du classique et du moderne. Dans les espaces publics, les visiteurs trouveront des meubles, des finitions, des œuvres d'art issus de l'ADN architectural de Chicago, ce qui donne à chaque zone l'impression d'être une maison de curé. Un mur central principal présente l'esquisse originale de Davis de Wrigley Field, tandis que le reste de l'espace est complété par des pièces chinés ci et là, des œuvres d'art personnalisées, des photos de famille et les plans et croquis originaux de Davis.Côré restauration, l’hôtel offre un choix étonnant. Le bar du Zachary et la salle Alma, tous deux situés au deuxième étage disposent de tables communes avec des patios extérieurs qui créent un lieu de rassemblement pour les voyageurs et les habitants pour se détendre et se connecter les uns avec les autres. Le bar de l'hôtel Zachary fait office de plaque tournante, offrant une cuisine décontractée d'inspiration mondiale, allant des sandwiches et salades aux hors-d'œuvre et aux plats partagés, ainsi que des cocktails classiques et un vaste programme de vins. La salle Alma, nommée en l'honneur de l'épouse de Davis, est un espace intime ouvert tous les jours pour le petit déjeuner et parfait pour les petites fêtes privées. L'espace présente une lettre d'amour manuscrite obscurcie imprimée sur toile et ponctuée par les mots au néon rose vif, "Love Alma".Les chambres, dont 20 suites, conçues par Stantec Architecture offrent une palette de couleurs chaudes aux riches accents bleus qui sert de toile de fond à un mélange éclectique d'ameublement. Qu'il s'agisse d'une tête de lit vert lierre, d'un tapis à rayures, d'une armoire à panneaux personnalisée, d'une chaise à oreilles en cuir traditionnelle et d'un programme artistique soigneusement préparé, le design de la pièce capture l'esprit progressiste de Davis avec des hochements de tête intelligents, le baseball et le quartier environnant.A partir de 240 $ la nuit3630 N Clark St, Chicago,IL 60657, États-Unis