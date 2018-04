Chili : les PNC de Lan Express poursuivent la grève

La grève des PNC de Lan Express se poursuit. Le syndicat qui représente les hôtesses et stewards de la filiale chilienne de Latam Airlines, n'a pas accepté la nouvelle offre de la direction.



La proposition prévoyait plus de temps de repos entre les rotations ou encore des bénéfices étendus pour les salariés non-syndiqués. Elle a été rejetée par 91% des membres de l'organisation. Le président du syndicat, Silka Seitz, a expliqué : "c'est un message à la compagnie qui indique que nous devons nous asseoir et parler. Nous devons trouver un accord".



Dans un communiqué, Latam Airlines regrette la décision du syndicat et ajoute qu'elle va être dans l'obligation d'annuler de nouveaux vols. Pour le moment, ce mouvement a principalement touché les vols domestiques. Les long-courriers du groupe aérien ne sont pas impactés.



Il est conseillé aux voyageurs d'affaires volant avec Lan Express de vérifier le statut de leur vol.