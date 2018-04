China Airlines a choisi Aviareps pour sa représentation commerciale en France

China Airlines confie à Aviareps l’ensemble de ses activités commerciales ainsi que son service de réservation. Pour mémoire, la compagnie taïwanaise proposera des vols sans escale au départ de Paris CDG vers Taipei à compter du 16 avril 2018 grâce à un partage de code avec Air France. Les Boeing 777-200ER du transporteur français qui effectueront la liaison sont équipés des dernières cabines de voyage long courrier (Business, Premium, Economie).Vols allers : lundi, jeudi et samediVols retours : mardi, mercredi et dimancheChina Airlines, membre de Skyteam, continuera à assurer des vols sans escale vers Taipei au départ de différentes capitales européennes :- Francfort : vols quotidiens- Londres : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi- Amsterdam : lundi, mercredi, vendredi et samedi- Vienne : lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche- Rome : lundi, mercredi et vendrediContact : China Airlines c/o AVIAREPS FranceE-mail service réservation : ChinaAirlinesFrance@aviareps.com E-mail service Commercial : ChinaAirlinesFrance.Sales@aviareps.com