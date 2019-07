Il s'agit d'une première pour une grande compagnie aérienne chinoise d'introduire des tarifs sans superflu en réponse à l'influence croissante des compagnies aériennes à bas prix en Chine et dans le reste de l'Asie. Le nouveau tarif de base de China Eastern Airlines en classe économique est moins cher de 27 € par rapport au tarif ordinaire en classe économique, mais il comporte plusieurs restrictions. Il n'est pas remboursable, ne permet pas aux clients de s'enregistrer en ligne, il n'y a pas de franchise d'enregistrement des bagages, et il ne peut pas être mis à niveau ou modifié. Cependant, il comprend toujours un repas gratuit.





Ce tarif est disponible sur les vols court-courriers à l'intérieur de l'Asie et la compagnie aérienne a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de l'étendre immédiatement aux vols long-courriers vers l'Europe ou l'Amérique du Nord.