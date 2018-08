China Eastern ouvre une ligne Gatwick-Shanghai

China Eastern Airlines commencera les vols entre Gatwick et Shanghai Pu Dong à partir du 7 décembre.



La compagnie aérienne assurera les vols trois fois par semaine les mardis, vendredis et dimanches à bord d'un Airbus A330-200. Les services partiront de Gatwick vers midi et arriveront à Shanghai à 7 h 30, heure locale, le lendemain. Les vols aller-retour partent de Shanghai à 14 h 45 et atterrissent à 6 h 30, heure locale.



Ce nouveau vol viendra s'ajouter au service quotidien existant de China Eastern entre Heathrow et Shanghai.