China Southern Airlines va booster son offre entre Guangzhou et Nairobi en ajoutant une troisième fréquence hebdomadaire à partir du 9 juillet 2018. La liaison, assurée par un A330-200, décollera de Chine à 23h30 tous les lundi, jeudi et dimanche pour se poser au Kenya à 5h30, le lendemain. Les départs de l'aéroport africain sont programmés à 12h25 tous les lundi, mardi et vendredi.