China Southern: jusqu'à 4 sièges pour les passagers qui veulent de l'espace

La mesure pourrait intéresser les riches misanthropes: payer un supplément pour n'avoir aucun autre passager à ses côtés.



Les voyageurs d'affaires ayant également besoin d'espace, notamment pour travailler à bord de l'avion, pourront donc, désormais voyager sans voisin envahissant.



Le nouveau service " One Passenger More Seats " permet aux voyageurs d'acheter jusqu'à trois places supplémentaires pour un montant compris entre 33 et 225 euros selon la durée du vol, a annoncé la compagnie sur sa page officielle WeChat.



Ces places vides supplémentaires ne peuvent être achetées qu'au comptoir d'enregistrement de l'aéroport et ne sont disponibles que lorsque tous les passagers ont terminé le processus d'enregistrement.



Pour l'instant, seuls les passagers au départ de Guangzhou peuvent utiliser ce service, mais la compagnie aérienne prévoit d'étendre ce service à ses vols au départ de Beijing et de Shanghai dans un proche avenir.