Chine: PSA autorisé à tester ses voitures autonomes sur routes ouvertes

C’est une première pour un constructeur automobile français en Chine. Le défi consiste à intégrer la technologie du Groupe PSA dans l’écosystème chinois en tenant compte des différences liées à l’environnement, aux infrastructures, aux systèmes de géolocalisation et aux comportements des usagers.



Le Groupe PSA est le premier constructeur automobile à avoir testé la voiture autonome sur routes ouvertes en France, dès juillet 2015, et le premier à avoir obtenu les autorisations pour réaliser des expérimentations en mode autonome avec des conducteurs " non experts " , en mars 2017.