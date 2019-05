Chine : Un train à lévitation magnétique pouvant aller jusqu’à 600 km/h

Si la Chine et le Japon se livrent une concurrence féroce dans le domaine des trains maglev, la CCRC a un autre objectif : le remplacement de certains avions de ligne. Les membres de la CRRC ont fait leurs calculs et estiment que Pékin et Shanghai, distantes de 1300 kilomètres, pourront être reliées en trois heures et demie. La société rappelle qu’un avion de ligne atteint en vitesse de croisière un minimum de 880 km/h, quand le nouveau train pourrait lui aller à plus de 600 km/h.