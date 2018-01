Choice Hotels rachète WoodSpring Suites

Ce rachat, pour 231 millions de dollars, permettra à Choice Hotels d'ajouter à son catalogue près de 240 hôtels de longs séjours dans 35 états américains, créant ainsi un réseau de plus de 350 établissements dans le monde avec des marques déjà existantes telles que MainStay Suites et Suburban Extended Stay.



Parmi les points forts soulignés par Choice, cette acquisition de nouveaux contrats de franchise, grâce au rachat de WoodSpring Suites, représente un complément pour le portefeuille existant de Choice sur le segment du long séjour. Un univers devenu très concurrentiel aux USA.



WoodSpring Hotels est une société hôtelière de long séjour qui possède près de 240 établissements dans 35 états du pays. Au cours des dernières années, la société a engagé une relance et un repositionnement de la marque, ce qui a permis à WoodSpring Suites d'enregistrer une croissance de plus de 25% et de 45% au cours des trois dernières années. Plus de 25 hôtels devraient ouvrir en 2018.