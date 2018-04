Choice Hotels se renforce en Espagne et en Amérique Latine

Choice Hotels a noué une alliance stratégique avec Sercotel Hotels, réseau hôtelier à la fois opérateur et franchiseur, basé en Espagne. Le groupe hôtelier souhaite ainsi renforcer son développement à l'international. Il explique dans un communiqué " L'alliance établit le cadre de l'entrée de Choice Hotels en Espagne et sur d'autres marchés, ainsi que la création de nouvelles opportunités hôtelières tant à travers l'Europe qu'en Amérique Latine".



Les hôtels Sercotel sélectionnés, situés en Espagne et en Amérique latine, intégreront la plate-forme de distribution de Choice Hotels. Les clients de ces établissements pourront également profiter des avantages de Choice Privileges, le programme de fidélité hôtelier de Choice Hotels.