ChoiceEdge, un outil de réservation innovant

Si le communiqué officiel de l’entreprise se veut un peu trop dithyrambique, la réalité est plus prosaïque disons plus classique même si elle innove en matière de gestion hôtelière et de communication avec les GDS ou les OTA’S.



ChoiceEdge, construit autour du Cloud et donc du partage d’informations, gère l’ensemble de la distribution de la chaîne hôtelière en optimisant les tarifs, les inventaires, la disponibilité, les recherches, les réservations pour son site web, ses applications mobiles et les distributeurs partenaires. Ce projet, qui a débuté en 2014, dirigé par l'équipe Innovation de l’entreprise basée à Phoenix, vise à développe un portefeuille d'outils et de solutions technologiques mobiles ou non.



Parmi les points forts de la solution, des fonctionnalités et des connectivités plus rapides, une connexion améliorée avec les OTAs, les GDS et les PMS, qui permet une intégration rapide des hôtels et des retombées immédiates. Autre atout, l’intégration multi inventaires qui peut ainsi gérer les chambres d’hôtels, les salles de réunion, les locations de vacances, les offres spéciales…