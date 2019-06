Circulation chargée pour ce weekend de Pentecôte

Il est conseillé de quitter ou traverser l’Ile-de-France avant 12 heures. Évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles en particulier celles d'Aix-en-Provence, Tours et Bordeaux entre 15 heures et 19 heures.



Samedi, les départs s’étaleront sur toute la journée jusqu’à 18 heures. Dans le sens des retours, les difficultés sont attendues dans l’après-midi jusqu’en début de soirée.



Weekend orangé

Dans le sens des départs :

-Vendredi 7 juin : ORANGE au niveau national et ROUGE en Ile-de-France

-Samedi 8 juin : ORANGE au niveau national



Dans le sens des retours :

Lundi 10 juin : ORANGE au niveau national