Circulation en Ile-de-France: des difficultés ce weekend

RER C. Samedi et dimanche, aucun train ne roule entre la gare de Paris Invalides et Pontoise, dans les deux sens. Un service de bus de remplacement est mis en place, entre Ermont Eaubonne et Pontoise. Compter 15 à 45 minutes de temps de trajet en plus. Dimanche, le trafic est interrompu à partir de 22h30 entre Paris Austerlitz et Dourdan. Des bus de remplacement circulent : prévoir 90 minutes de plus.



RER D. Dans la nuit du dimanche au lundi, de 22h30 à 4h50, les trains sont sans arrêt entre Villeneuve Saint-Georges et Melun, dans les deux sens. Un service de bus est mis en place de Melun à Gare de Lyon. Dimanche, de 22h45 jusqu’au dernier train, les gares de Créteil Pompadour et Villeneuve Triage ne sont pas desservies en direction de Villeneuve-Saint-Georges.



LIGNE H. Samedi et dimanche, le trafic est stoppé entre Ermont Eaubonne et Pontoise. Des bus de remplacement rouleront.



LIGNE J. Samedi et dimanche, aucun train ne circule entre Les Mureaux et Mantes-la-Jolie, dans les deux sens. La desserte est assurée par des bus.



LIGNE L. Le trafic est interrompu entre Saint-Cloud et Versailles Rive Droite samedi et dimanche, toute la journée. Aucun train ne circule non plus entre Paris Saint-Lazare et Maisons-Laffitte, dans les deux sens, pendant deux jours. Un service de bus est mis en place, entre Bécon les Bruyères et Nanterre Préfecture.



LIGNE U. Aucun train ne roule samedi et dimanche, toute la journée.