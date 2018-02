Circulation : verglas et neige restent au programme

tout dépendra de la capacité du personnel à accéder à l’aéroport, ce qui a été le principal souci

La vigilance reste orange pour Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).Les déneigeuses et autres saleuses ont tourné toute la nuit sur. La DGAC n'a pas demandé, pour 'instant de réduction de plans de vols mais n'en écarte pas l'éventualité : "" mercredi. Le site de Paris Aéroport signale des retards, probablement liés à la nécessité comme tous les hivers de dégivrer les avions avant le décollage. Les plate-formes invitent les passagers à contacter leur compagnie avant de se rendre à l'aéroport. Elles signalent par ailleurs des difficultés à rejoindre tant Roissy qu'Orly. Prévoir des délais pour prendre le temps d'éviter le verglas !Sur les routes, la prudence est de mise pour faire face au verglas, malgré les opérations de salage, tant sur les routes que sur les départementales.En région parisienne, lace jeudi matin dans les deux sens de circulation - La Croix Verte(N104)=>Presles(A16) et la N118 reste fermée à la circulation ce matin à 6h (entre les Ulis et Pont de Sèvres) ., la compagnie ferroviaire annonce :mais des ralentissements sur l'Axe AtlantiqueLa SNCF prévoit 2 trains sur 3 officiellementIl y a de nombreuses perturbations sur le RER, sauf - a priori - le RER B . L'info en temps réel sur ce site L'affichage à 6h :