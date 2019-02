Citadines s'installe à Amsterdam

La résidence Citadines Sloterdijk Station Amsterdam ouvrira ses portes dans le quartier d’affaires de la capitale des Pays-Bas à proximité de sièges sociaux de grandes sociétés comme Dell. Sa proximité stratégique avec la gare de Sloterdijk permettra de relier le centre-ville en seulement cinq minutes. De plus, l’aéroport de Schiphol est à 20 minutes en accès direct.L'établissement sera composé de 42 appartements et 6 studios dont les superficies vont de 30 à 36 m². Les hôtes auront à leur disposition tous les équipements requis avec, entre-autre, une salle de sport et une salle de petit-déjeuner.Cette première ouverture européenne en franchise s'inscrit dans la stratégique de développement du groupe qui compte doubler son portefolio d’ici à 2023. En avance sur son objectif de 80,000 unités prévu en 2020, The Ascott Limited table sur 160 000 unités dans le monde entier d’ici 4 ans.Par exemple, l'entreprise va ouvrir deux résidences franchisées Citadines en France à Nantes et Strasbourg, respectivement courant 2019 et en 2020.