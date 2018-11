Citio : "Les transports publics tiennent une place centrale dans l'ecosystème de la mobilité"

Guillaume Gibon : Les transports publics tiennent une place extrêmement centrale dans cet écosystème, notamment dans les zones urbaines. Aujourd'hui, un voyageur peut utiliser, sur un seul et même trajet, le train, le métro, le bus et le vélo ou une trottinette en libre service. On parle aujourd'hui d'intermodalité et les transports publics doivent avec un rôle de pivot. Les opérateurs et collectivités doivent aujourd'hui parfaitement connaître l'utilisation par les voyageurs pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins et usages. Les transports publics doivent guider cette révolution des mobilités et être le fil conducteur de l'intermodalité.