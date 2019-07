CitizenM : Une playlist pour résoudre les problèmes de sommeil des voyageurs d’affaires

Des clients d’affaires en manque de sérénité et visiblement fatigués, c’est ce que semble avoir remarqué le groupe hôtelier CitizenM. Comme le rapportent nos confrères de TOM.travel , le groupe a décidé d’innover en s’adressant à des musicologues et à une maison de disques dans le but de créer une playlist pour résoudre les problèmes d’anxiété, de sommeil et de concentration. Le résultat : 3 compositions musicales (durant chacune entre 15 et 20 minutes) ont été créés, chacune étant dédiée à combattre l’un de ces 3 problèmes. Appelée « Music for Brainwaves », cette playlist est accessible librement sur plusieurs plateformes de streaming.