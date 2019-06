CitizenM investit la ville de Boston

L'ouverture est prévue le 5 août 2019. Composé de 272 chambres, il sera situé à proximité de la gare au nord de la ville. Comme chaque CitizenM, cet établissement intelligent et connecté comportera un salon, un service de restauration 24h/24 et une terrasse extérieure. Concernant le check-in/out, des tablettes sont mises à disposition des clients et des iPad sont fournis dans chaque chambre.



Souhaitant rendre le "luxe" abordable, la marque hollandaise facturera la nuit à partir de 254 dollars. Aux Etats-Unis, un premier établissement avait ouvert en 2014 à New-York et un second avait été ajouté à Manhattan.