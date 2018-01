CityJet va de nouveau relier Florence à London City

CityJet assurera la liaison entre London City et Florence à partir du 25 mars 2018. Du lundi au vendredi, l'avion décollera de la piste britannique à 10h45 pour se poser en Italie à 14h15. Le vol retour prévoit un départ à 14h55 pour un atterrissage à 16h30.



La fréquence du samedi proposera un décollage du Royaume-Uni à 6h45 et de Toscane à 10h45. La liaison du dimanche s'envolera de London City à 13h40 et de Florence à 17h50.