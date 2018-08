CityJet volera pour Aer Lingus entre Dublin et London City cet hiver

CityJet et Aer Lingus ont noué un accord ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance). Il prévoit que CityJet assure la liaison entre l'aéroport de Londres City et celui de Dublin pour le compte d'Aer Lingus à compter du 28 octobre 2018. Les deux villes seront reliées par 6 fréquences quotidiennes du lundi au vendredi et 5 les samedi et dimanche.



Cityjet fournira à sa partenaire les avions, l'équipage, la maintenance et l'assurance. Les appareils – deux Avro RJ85 - seront mis aux couleurs d'Aer Lingus et proposeront une cabine unique.



Les vols sont d'ores et déjà disponibles à la vente sur le site d'Aer Lingus.